SGK Uzmanı Melis Elmen, doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkının yalnızca memurlara özgü olmadığını vurgulayarak, "SSK'lı çalışan anne ve babalar için bu hak yıllardır mevzuatta var. Ancak uygulamada neredeyse hiç kullanılmıyor. Bunun en büyük sebebi çalışanların bu hakkı bilmemesi ya da işverenin kabul etmemesi" dedi..

MEMURLAR İÇİN 9 YIL SONRA GENELGE ÇIKTI

Gerçek Gündem'den Selin Turşak'ın haberine göre, Melis Elmen, memurlar açısından doğum sonrası yarı zamanlı çalışmaya ilişkin genelgenin 9 yıl sonra devreye alındığını belirtti. Uygulamanın her kurumda aynı şekilde işlemesinin mümkün olmadığını kaydeden Elmen, "Kurumlardan, hangi görevlerde bu sistemin uygulanamayacağına dair gerekçeli bildirim isteniyor. Personel eksikliği gibi gerekçelerle bazı pozisyonlar kapsam dışı kalabilir" dedi.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMADA MAAŞ VE KIDEM DE YARIYA DÜŞÜYOR

Elmen, yarı zamanlı çalışmayı tercih eden memur ve işçilerin maaşlarında ve kıdem artışlarında da oransal azalma yaşanacağını belirterek, "Bu durum uzun vadede daha geç emeklilik ve daha düşük emekli aylığı anlamına geliyor. Bu nedenle çalışanların kararı verirken uzun vadeli etkileri de göz önünde bulundurması gerekiyor" dedi.

“MEMURLARLA GÜNDEME GELDİ, ÖZEL SEKTÖRDE DE UYGULANABİLİR”

Son olarak Elmen, memurlar için duyurulan uygulamanın kamuoyunda geniş yankı bulmasının ardından özel sektörde de bu sistemin daha fazla gündeme geleceğini ifade etti. "Mevzuat özel sektöre de izin veriyor. Şimdi kamuoyunda konuşuldukça, çalışanlar bu hakkın farkına varacak. Talep arttıkça işverenlerin uygulamayı dikkate alması beklenebilir" diye konuştu.