CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecik'te vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaret sırasında kalabalığın arasından bir vatandaş, son dönemdeki tutuklama tartışmalarına yönelik bir soru yöneltti.
Kendisine seslenen vatandaşın "Başkanım size de sıra gelecek mi?" sorusunu gülümseyerek karşılayan Özgür Özel, soruyu cevapsız bırakmadı. Özel, vatandaşa kısa ve net bir şekilde "Demirden korkan trene binmez kardeşim" ifadeleriyle yanıt verdi.
Öte yandan, Özgür Özel'in Yargıtay'a yaptığı mutlak butlan itirazının adli tatil nedeniyle sonbahar aylarına kaldığı öğrenildi. Bu durumun, söz konusu başvurudan olumlu bir sonuç alamazsa yeni bir parti kuracağını bildiren Özel'in kısa sürede harekete geçeceği anlamına geldiği değerlendiriliyor.