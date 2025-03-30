Finlandiya'nın Espoo şehrinde düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular 12 altın, 10 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplamda 29 madalya alarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye adına Aysel Önder (400 metre, 200 metre), Reyhan Taşdelen (60 metre), Esra Bayrak (uzun atlama, üç adım atlama), Mustafa Yıldırım (sırıkla yüksek atlama), Ebrar Keskin (gülle atma), Fatma Damla Altın (pentatlon), Muhammet Arif Çenesiz (üç adım atlama), Esra Bayrak-Fatma Damla Altın-Reyhan Taşdelen-Aysel Önder (kadınlar 4x200 metre bayrak), Reyhan Taşdelen-Esra Bayrak-Fatma Damla Altın-Aysel Önder (kadınlar 4x400 metre bayrak), Emir Yağız Salıcı-Doğukan Bostancı-Muhammet Arif Çenesiz -Mustafa Yıldırım Erkekler (4x200 metre bayrak) altın madalya kazandı.

Reyhan Taşdelen (200 metre), Fatma Damla Altın (yüksek atlama), Esra Bayrak (60 metre), Muhammet Atıcı (gülle atma), Emir Yağız Salıcı (60 metre), Muhammet Arif Çenesiz (uzun atlama), Mehmet Emin Eğilmez (1500 metre), Elif Bayrak (Pentatlon), Edanur Akın (3000 metre yürüyüş), Mustafa Yıldırım-Mehmet Emin Eğilmez-Muhammet Arif Çenesiz-Emir Yağız Salıcı (erkekler 4x400 metre Bayrak) gümüş madalya aldı.

Milli sporculardan Fatma Damla Altın (60 metre engelli), Mustafa Yıldırım (60 metre engelli), Emir Yağız Salıcı (200 metre), Mehmet Emin Eğilmez (3000 metre), Reyhan Taşdelen (800 metre), Mehmet Emin Eğilmez (800 metre) ve Mustafa Yıldırım (pentatlon) bronz madalya elde etti.

Şampiyonada Aysel Önder 400 metre ve 200 metrede, Esra Bayrak-Fatma Damla Altın-Reyhan Taşdelen ve Aysel Önder'den oluşan takım ise kadınlar 4x200 metre bayrak yarışında dünya rekoru kırdı.

Milli sporcu Aysel Önder, 4 altın madalya ve 3 dünya rekoruyla şampiyonanın "En İyi Kadın Sporcusu" seçildi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da sporcuları tebrik ederek, "Bizlere tarifsiz bir gurur yaşatan takımımızı yürekten kutluyorum. İnancın, azmin ve mücadelenin zaferini kazandık. Bu başarı, sadece bir şampiyonluk değil, milyonlarca özel sporcumuza ve ailelerine umut ışığıdır. Bugün burada, sınırları zorlayan, engelleri tanımayan, pes etmeyen sporcularımızın azminin ve kararlılığının bir zaferini kutluyoruz." ifadelerini kullandı.