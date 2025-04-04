Dubai'de milyonerlere ve milyarderlere hitap eden özel numaralar büyük ilgi görüyor. Tıpkı dünyanın en pahalı plakalarında olduğu gibi, bu SIM kartın da içerdiği numara zenginler arasında oldukça popüler.

Ancak bu SIM kartı özel kılan tek şey numarası değil. Kart, aynı zamanda birbirini takip eden rakamlardan oluşan özel bir dizilime sahip. Bu da onu hem hatırlaması kolay hem de prestijli bir statü sembolü haline getiriyor. Numara ise şöyle: 0587777777...

AYNI PARAYA YAPILABİLECEKLER SAYMAKLA BİTMİYOR

Bu fiyat, 23 adet Chevrolet Bolt veya ünlü futbolcu Karim Benzema’nın Ballon d’Or töreninde taktığı nadir Richard Mille saatlerinden biri ile aynı değerde...