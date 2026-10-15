YENİ Partil ideri Özgür Özel, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun savunmasını takip etmek üzere geldiği Silivri’de Halk TV’ye kayyum atanmasını sert sözlerle eleştirdi.

Destek vermek için Halk TV’yi ziyaret eden Özel, haber merkezinde habercilerle konuştu.

Özel “Bu hükümet çaresiz fon meselesinin doğru düzgün tartışıldığı, milletin bilgilendirildiği bu alanları tamamen kapatmak istiyor. İktidar seçmeni, muhalefet televizyonlarını ilk kez bu kadar yüksek izliyor. Neden? Olan bitenden rahatsız. Ne oluyor diye dönüp Halk TV’ye bakıyor, Sözcü TV’ye bakıyor, Koza TV’ye bakıyor” sözleriyle özetledi.

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‘BİZ YENİ BAŞLIYORUZ’

Özel hükümete yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü, “Ekrem Bey 577 gün sonra savunma hakkını kullanacak. Bu sabah Halk TV’yi kapatıyorlar. Bu iktidarın tükenmişliğinin, çaresizliğinin ve acziyetinin göstergesidir. Halk TV’deki bir yayına katlanamayan, ‘Susturayım ki fon meselesi tartışılmasın. İmamoğlu’nun savunması duyulmasın. Özgür Özel konuşacak mecra bulamasın’ noktasına geldiyse bir iktidar. Birilerinin sonu geldi. Biz daha yeni başlıyoruz arkadaşlar.” Daha sonra destek için el konulan Halk TV binasına giden Özel, burada TV çalışanlarıyla görüştü. Özel şunları söyledi: “Esas mesele, el konulmak istenen şey; Halk TV’nin yayıncılık anlayışı. Kimse kimseyi kandırmasın. Hedef alınan, halkın haber alma hakkıdır. Hedef alınan, Türkiye’nin en çok izlenen haber kanalının durdurulmasıdır.

SUSTURMA İRADESİDİR

Geri kalanın hepsi bahanedir. Burada ortaya çıkan, tecelli eden irade Halk TV’nin yayın çizgisinden rahatsız olanların burayı susturma iradesidir. Biz buna karşı bir mücadelenin verilmesi gerektiğini, herkesin meseleyi buradan okuması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.