Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca adayın tercih süreci başladı. Tercih kılavuzu yarından itibaren erişime açılacak ve adaylar tercihlerini 1-13 Ağustos arasında yapacak.

ZAMLAR YÜZDE 80'E DAYANDI

Ekonomik krizin etkileri, eğitim alanında da derinleşiyor. Türkiye’de uzun süredir devam eden yüksek enflasyon, özel üniversitelerdeki öğrenim ücretlerine sert şekilde yansıdı. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi açıklanan fiyatlara göre, bazı vakıf üniversitelerinde yıllık öğrenim bedeli 1,5 milyon TL’yi geçti. Artan maliyetler gerekçe gösterilerek yapılan zamlar yüzde 80’e kadar ulaştı.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ'NDEN YÜZDE 80 ZAM

Başkent Üniversitesi de fakülte bazında fiyatlar açıkladı. Buna göre, Başkent Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin ücretleri yüzde 80 zamla 1 milyon 480 bin TL’ye yükseltildi.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ YÜZDE 48 ZAM YAPTI

Koç Üniversitesi, 2025-2026 akademik yılında yeni giriş yapacak öğrenciler için Tıp Fakültesi dışındaki programlar için ücretini 1 milyon 590 bin TL olarak belirledi. Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti de tüm bölümler için 1 milyon 590 bin TL oldu. Geçen yıl bu ücretler 1 milyon 75 bin TL’ydi. Böylece bir yılda Koç Üniversitesi ücretine yaklaşık yüzde 48 zam geldi.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ YÜZDE 45 ZAM YAPTI

Sabancı Üniversitesi ise 2025-2026 akademik yılı yeni girişli tüm lisans programları ve hazırlık dil eğitimi ücretinin 1 milyon 595 bin TL olduğunu duyurdu. Geçen yıl senelik ücret 1 milyon 100 bin TL olarak açıklanmıştı. Böylece Sabancı Üniversitesi ücretlerine yüzde 45 zam yapıldı.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN YÜZDE 70’E YAKIN ZAM

İstanbul Bilgi Üniversitesi de ücretlerini fakülte bazında belirleyen özel üniversiteler arasında yer alıyor. Üniversitenin en pahalı lisans fakültesi ise psikoloji bölümünün yer aldığı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi olarak dikkat çekiyor. Bu fakültede ücret 1 milyon 250 bin TL olarak belirlendi. 2024’te aynı fakültenin ücreti 745 bin TL idi. Böylece yüzde 68’lik bir zam geldi.

TOBB ETÜ’DEN YÜZDE 55 ZAM

Dunya.com'da yer alan habere göre, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ise Tıp hariç bölümlerin yıllık ücretinin 930 bin TL olduğunu, Tıp Fakültesi ücretinin ise 1 milyon 302 bin TL olduğunu duyurdu. Bu ücret geçen yıl sırasıyla 600 bin TL ve 840 bin TL idi. Böylece TOBB ETÜ’de de fiyatlar yüzde 55 artırıldı.