Teksas'ta uzay çalışmaları yapan Intuitive Machines isimli özel firma, Ay'ın güney kutbunda araştırma yapmak için gönderdiği uzay aracının hedeflenenden farklı bir noktaya dengesiz iniş yaptığını açıkladı.

Uzay firması, şubat ayı sonunda, "IM-2" misyonu kapsamında fırlatılan "Athena" adlı aracın belirlenen iniş noktasını 250 metreden fazla ıskaladığı, yan yattığı ve "buz gibi bir kraterin içinde" çalışamaz hale geldiği bilgilerini paylaştı.

Athena'nın buna rağmen sinyal bağlantısı kesilmeden önce, konumunu doğrulayan fotoğraflar çekmeyi ve bazı deneyleri gerçekleştirmeyi başardığı belirtildi.

Athena, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle şubat sonunda ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Intuitive Machines şirketinin "IM-1" misyonu kapsamında fırlatılan "Odysseus" adlı uzay aracı da Şubat 2024'te iniş yaptığı Ay'da yan yatmıştı.