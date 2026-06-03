CHP Kurultayı'ndaki usulsüzlük ve Antalya adaylığı sürecindeki rüşvet iddialarını içeren soruşturmalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı verdi CHP lideri Özgür Özel ve CHP'li vekil Veli Ağbaba hakkındaki dosyalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. GÖZLER ANKARA'YA ÇEVRİLDİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Lideri ve aynı zaman Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında suçlamalar içeren 2 ayrı dosyayı da “yetkisizlik” gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Özgür Özel ile Veli Ağbaba’nın milletvekili olmaları ve dokunulmazlıkları olması nedeniyle dosyalar usulen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderiliyor. Özgür Özel’e Antalya dosyasından “rüşvet”, Kurultay dosyasından ise “siyasi partiler kanununa muhalefet” iddiasıyla suçlanıyor. AYRINTILAR GELİYOR

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