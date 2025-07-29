Ankara’da 86 yaşında hayatını kaybeden CHP Tokat Senatörü ve eski CHP Tokat İl Başkanı avukat Metin Somuncu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törende eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel yan yana durdu. Kılıçdaroğlu ve Özel'in Altan Öymen'in cenazesinde aralarındaki mesafe dikkat çekmişti.

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ve çok sayıda partili katıldı. Somuncu için saygı duruşunda bulunuldu ve dua okundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ARACINA KADAR EŞLİK ETTİ

Somuncu’nun naaşı tören sonunda cenaze aracına taşınırken kalabalık arkasından eşlik etti. Cenazenin araca konulmasının ardından CHP Lideri Özel, Kılıçdaroğlu’na aracına kadar eşlik etti.

Somuncu’nun cenazesi bugün öğle namazını müteakip Ankara Gölbaşı Mezarlığı’nda defnedildi.