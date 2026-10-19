YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 21. Dönem Manisa milletvekili Hasan Günay’ın TBMM’deki cenaze töreninde bir araya geldi.

Mutlak butlan kararının ardından iletişimleri kopan Özel ve Kılıçdaroğlu'nun arasında Arınç'ın durması dikkat çekti.

Özgür özel ile Bülent Arınç arasında sık sık kısa sohbetler oldu.

Kılıçardoğlu ve Özel, CHP'ye mutlak butlan kararından sonra bir kez daha bir cenazede zoraki de olsa tokalaşmış oldu.

CENAZEYE ÇOK SAYIDA SİYASİ KATILDI

Gülay'ın TBMM'deki cenaze törenine; Özel, Kılıçdaroğlu ve Arınç'ın yanı sıra çok sayıda siyasi de katıldı.

Gülay, 21. dönem Manisa Milletvekili olarak 1999-2002 yılları arasında Meclis'te bulunmuştu.