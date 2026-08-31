Ağustos ayının 28'inde hayatını kaybeden eski CHP Milletvekilli Mehmet Cevdet Selvi için için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Selvi'nin biyografisinin okunduğu törende saygı duruşunda bulunularak, dua okundu. Cenaze töreni, Selvi'nin naaşının tören yürüyüşü ile cenaze arabasına bindirilmesinin ardından son buldu. Selvi'nin ailesi törenin ardından TBMM'de taziyeleri kabul etti. Törene Selvi'nin aile yakınlarının yanı sıra YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri katıldı. Selvi'nin cenazesi TBMM'deki törenin ardından öğle namazını müteakip defnedilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı'na götürüldü. DÜN GÖRMEDİLER BUGÜN TOKALAŞTILAR Tören öncesinde YENİ Parti Genel Başkanı Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti'nin kurulmasından sonra ilk kez tokalaştı. İkili 30 Ağustos Zafer Bayramı'nde birbirini görmezden gelmişti. İkilinin tören sonunda tokalaşmadan törenden ayrıldığı öğrenildi. İki genel başkan, mutlak butlan kararından sonra ancak Yeni Parti'nin kurulmasından önce CHP'li eski milletvekili Orhan Sür ile CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenazelerinde karşılaşmıştı.

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