Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, dün saat 17.30 sıralarında UYAP sistemine yüklediği 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimini görevden aldı.



CHP'de Genel Başkanlık görevine yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirilirken, kararın açıklandığı sırada bazı milletvekillerinin ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğu öğrenildi. İlerleyen saatlerde Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde basın mensuplarına açıklama yapan Akın, "Herkesin gönlü rahat olsun. Hep beraber bunun üstesinden geleceğiz. Türkiye'yi kuran Cumhuriyet Halk Partisi, her zaman birlik beraberlikle, kucaklayıcılık tavrıyla devam eder. Bunlar olağan şeyler, birlik beraberlik her şeyin ilacı olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.





Bu sabah saatlerinde de Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret eden Akın, daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı ile Genel Merkez'e geldi.



ARABULUCULUK MU YAPIYOR?



Saat 11.00'de başlayan Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katılan Akın'ın Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında 'arabuluculuk' yaptığı öne sürüldü.