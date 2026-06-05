Son dakika haberi... Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek. Hukukçuların ardından iki simin kurmaylarının da bir araya gelmesi bekleniyor.

UZLAŞI ARAYIŞI DEVAM EDİYORDU

Mutlak butlan kararının ardından bir an önce Kurultay'a gidilmesi için çağrı yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü.

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