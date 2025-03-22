CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB soruşturmasına dair dikkat çeken bilgileri açıkladı. SÖZCÜ'nün "İktidara yakın isim de yakalandı hemen bırakıldı: Hakkındaki haberler uçtu" başlığıyla duyurduğu, Cumhurbaşkanlığı ve 2015 yılından bu yana İBB'den ihale alan, gizli tanığın 'naylon fatura' kestiğini söylediği Serdar Haydanlı'nın serbest bırakıldığını söyledi. Özel, 'soruşturmanın kilit ismi' diyerek yaptıkları haberleri silen yandaş medyaya da meydan okudu.

Özel şu ifadeleri kullandı:

-Şu anda içeride 106 kişi gözaltında. Öyle isimler var ki Ekrem Başkan’a da soruyorlar bunu tanıyor musun diye. Gözaltında olan bu kişiler soruluyor, bazı isimleri arkadaşlar, herkes birbirine soruyor. bu kim, bu nereden çıktı diye. Bilmediğimiz isimler oluyor. Şimdi anladık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ismi alınan şirketlerine, ihale alan kim varsa, o şirketlerde ihale yetkilisi kim varsa bunların isimleri alınmış ve hepsi evlerinden toplanmış. Bu yöntemle ilerlerseniz, 4 şirket adı daha yazar, yarın 100 kişiye daha operasyon yapabilirsiniz 106 kişilik suç örgütü, bir basit tanımdan ibaret. İhaleye imza atanlarla, hatta ihaleye imza atanları hiyerarşik olarak, çünkü Ekrem Bey’in bu ihalelerin hiç birinde imzası yok.

-‘Madem baştasın, baş sanıksın’ gel bakalım. Normalde belediye başkanları, imza atmadıkları, yetkili olmadıkları hiçbir ihaleden sorumlu tutulamaz. Sorumlu tutarsanız, Türkiye’de bir belediye başkanı görevine devam edemez. -Bir kanıt yok, gizli tanık var. 4,5G firmasının sahibi olan arkadaşımız, 29 Ekim 100. yıl etkinliklerinde Türkiye Yüzyılı kampanyaları yapan milyarlarca TL alan bir firma, 2015 yılından beri İBB'de çalışıyor. İhalelere giriyor. Bu arkadaşımızı da sabah 06.00'da çoluğunun çocuğunun önünde hırpalayarak almışlar getirmişler. Cumhurbaşkanlığı'nın da İBB'nin de iş verdiği ama gizli tanığın naylon fatura kestiği kişi gözaltına alınan.

"YANDAŞ MEDYA HABERLERİ SİLDİ"

Bir kişi almış, nezarethaneye almadan şubeden serbest. Allah Allah? İsim Serdar Haydanlı. Gizli tanığın naylon faturaları kesen isimdir dediği kişi Serdar Haydanlı gizliliği yok, şubeden serbest. Sabah'ın haberine göre İBB'nin bütün algı operasyonlarını yapan kişi Serdar Haydanlı… Şubeden serbest. Bu haberleri arasanıza, A Haber, yandaş kanalların hepsi, TRT... Hepsi haberleri sildi. AK Parti döneminin bütün işlerini yapan, sözleşmesi 2021 bitmiş.

-Herhangi bir firmanın 7 yönetim kurulu üyesini de aldılar İBB'ye reklam yapıyorlar diye. Bugün akşam serbest bırakılırlar. 4 gündür içeride tutuluyorlar, şubeden serbest değiller... 21 yaşında üniversite öğrencisi 'elde' Serdar Haydanlı 'evde'. Gizli tanık naylon fatura kesiyor diyor, ben daha ne diyeyim?

-Ben karşıma Adalet Bakanı olur, İletişim Başkanı olur eğer cesareti varsa sayın Cumhurbaşkanı olur. Soruları A Haber soracak, ben cevaplayacağım, karşımdaki cevaplayacak...

MEYDAN OKUDU

Bu haberi yapmayanlar, yarın günü geldiğinde bu basın toplantısını izleyip sen bu haberi nasıl yaptın sorusuna bana değil evlatlarına cevap verecekler. Bu haberi görmeyenler, yayından çıkanlar, ey A Haber sende şu kadar insaf varsa yapsana fikri takip, kim bırakmış diye. Kim algıcıymış, kim namusluymuş gördük mü? Hadi buradan sonra gidin Çağlayan'a?

-Buradan merkez medyaya sesleniyorum. CHP seçmeni yüzde 70 seni izler, oraya çıkardığın iki yorumcuyla denge kurar gibi yaparsın, bütün suçu bize yakarsın.

-Pazartesi günü tüketimden gelen gücünü kullanmayan, sizi hedefe koymayan, buna sessiz kaldılar, görmediler diyen, Gezi'de penguen verip de ertesi gün nedamet getirenleri söylüyorum.

-Polisin 220 bin dediği, gözün 500 bini gördüğü, drone'nun 1 milyon çektiği gece mitingini görmeyenlere söylüyorum.

"İZLETİRSEM NAMERDİM"

-Buradan merkez medyaya sesleniyorum. Sizi izleyen, bize oy verenlerin yüzde 70’i. Diğer firmalarınızın ürünlerini tüketirsem, reklamlarınızı izletirsem namerdim. Hadi bakalım görmeyin, hadi bakalım ‘penguene’ devam edin. Ya tarafsız olun ya da bundan sonra karşı taraftasınız. Bir kahvenin kırk yıl hatırı var, bir alçaklığın kırk yıl hafızamda yeri var

-Restoranına açacaksın yemeği bize satacaksın, marketinden bize alışveriş yapacaksın, yurt dışından getirdiğin arabayı beni seçmene satacaksın, sonra karşı tarafa geçecek...

-Herkes tarafını bilecek. Ya tarafsız olun ya bundan sonra karşı tarafınızdayız. Haber kanalıyım diye ortaya çıkan yukarıdan telefon geliyor diye rezillik yapanlara söylüyorum. Yarın öbür gün genel yayın yönetmenimiz bir kahvenizi içmek istiyor. Bir alçaklığın 40 yıl hafımızda yeri var.

