Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) “mutlak butlan” tartışmaları sonrası uzun süredir gündemde olan ayrılık gerçekleşti. CHP'nin son seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, mahkeme kararıyla genel başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiyi kurultaya götürmemesi üzerine ayrılık kararı aldı. CHP Grup Toplantısı’nda son kez milletvekillerine hitap eden Özel, yeni parti kuracaklarını resmen duyurdu.

Özgür Özel’in CHP’den ayrılarak 80’i aşkın milletvekiliyle birlikte yeni parti kurma kararına ilişkin ilk açıklama Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.

VEKİLLERLE TOPLANTI

Habertürk'ten Mahir Kılıç’ın haberine göre Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyen milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda milletvekillerine talimat veren Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve partiden ayrılması beklenen diğer isimler hakkında olumsuz açıklama yapılmamasını istedi.

'AYRILANLARA YÖNELİK...'

Kılıçdaroğlu’nun toplantıda yaptığı konuşmada, “Bundan sonra hedefimiz iktidardır. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. İktidara yönelik eleştirilerimizi yapacağız. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdı. Hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı ‘şerefsiz’ gibi ithamlar altında bırakmayacağız. Biz programımızı anlatacağız” ifadelerini kullandığı öğrenildi.