Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın, 2 yıl önce 32.5 milyon lira teklif aldığı ve ihalesini onayladığı 77 yıllık Dereiçi Hidroelektrik Santrali (HES), bu kez aynı firmaya 10.5 milyon liraya verildi. 2024’te ihaleyi kazanan ancak bedeli ödemediği için ihalenin iptal edilmesine neden olan şirket, 2 yıl sonra aynı santrali çok daha düşük bedelle aldı.

İLK SATIŞ 2024’TE

İsmet İnönü döneminde 1949’da Kars’ta yaptırılan Dereiçi HES, santral tarafından kullanılan taşınmazlarla birlikte ‘işletme hakkı devri’ yöntemiyle 2024’te satışa çıkarıldı. Bülsa Enerji, İnşaat Limited Şirketi 32.5 milyon lira teklif ederek ihaleyi kazandı. Ancak şirket bedeli ödemeyince ihale iptal edildi. İki yıl sonra aynı santral ve taşınmazlar yeniden ihaleye çıkarıldı. Bülsa Enerji yeniden ihaleye katıldı ve bu kez yalnızca 10.5 milyon lira teklif verdi. ÖİB, bu teklifi en yüksek teklif olarak kabul ederek ihaleyi onayladı.

5’TE 1 FİYATINA

TÜİK’in TÜFE verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 2024’teki 32.5 milyon liranın bugünkü satın alma gücü yaklaşık 59 milyon liraya denk geliyor. Böylece 2026’da verilen 10.5 milyon liralık teklif, 2024’teki teklifin yaklaşık 5’te 1’i düzeyinde kaldı.

DÜŞE DÜŞE DİBİ GÖRDÜ

Dereiçi HES, 1949’da Kars Çayı üzerinde yapıldı. 2021’de özelleştirme kapsamına alınan santral için ilk ihalede 21.81 milyon, ikinci ihalede 32.5 milyon lira teklif verildi. Firma santrali devralmayınca ihale iptal oldu. Üçüncü ihalede ise teklif 10.5 milyon liraya kadar düştü.