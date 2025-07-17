990 megavatsaatlik kurulu gücüyle 1 milyondan fazla kişinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayan, geçmişi 1984’e kadar uzanan Manisa’daki Soma Termik Santrali, özelleştirme sonrası kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Santral ihalesini 2015 yılında 685.5 milyon dolara kazanan Konya Şeker şirketi, ‘enerji bizim işimiz değilmiş’ diyerek Soma Termik Santrali’ni satmak isterken, çalışanlar da işsiz kalabilir.

‘KAMULAŞTIRILMALI’

Bütün tepkilere rağmen 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma’daki maden faciasının üzerinden bir yıl bile geçmeden özelleştirilen Soma Termik Santrali’nde faaliyetlerin durdurulduğu belirtiliyor. Özelleştirme sürecine kadar kâr eden santrali gündeme getiren haber sitesinin yazarı Sadettin İnan, elektrik üretiminin 6 üniteden 2 üniteye düştüğünü, normal bakımların yapılmadığı için türbinlerin içinin suyla dolduğunu iddia ederek “Bir termik santrali bilerek batırmak isteseniz, ancak bu kadar ‘başarılı’ olabilirsiniz” ifadesini kullandı. İnan, kötü yönetime örnek olarak “5’inci ünitede yanan panel, 10 milyon liraya yaptırılabilecekken, yandaş firmaya 1 milyon 250 bin Euro’ya yaptırıldı. Üstelik o panel de tekrar yandı” örneğini verdi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, çözümün kamulaştırma olduğunu vurgulayarak “Santralin Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) olan borcunun 10.3 milyar lirayı geçtiğini anlamaktayız. Haciz işlemlerini başlattığı ve kömür tedarikini durdurduğu da son gelen haberler arasında. TKİ’nin bu tesisi tekrar satın alması ve kamulaştırması kaçınılmaz görülüyor” dedi.

Manisa’daki santralin özelleştirilmesine karşı eylemler yapılmıştı.

‘Faaliyetler durdu çalışanlar ücretli izne çıkarıldı’

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu geçen hafta yaptığı açıklamada, santral faaliyetlerinin durdurulduğunu, 12 Temmuz’dan itibaren çalışanların öncelikle ücretli izne, ardından da ücretsiz izne çıkarılacağı söylemişti. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul da Soma’daki termik santralin faaliyetlerinin durdurulmasıyla kömür madenciliği sektöründe çalışan binlerce kişinin işsiz kalabileceğine dikkat çekmişti.

Çiftçiye 8 milyar TL borç kalacak

Sadettin İnan, termik santralin değerinin 10 milyar lira, Konya Şeker’in Türkiye Kömür İşletmeleri’ne borcunun ise 18 milyar lira olduğunu yazarak “Konya Şeker bedavaya devretse bile santralden çiftçiye 8 milyar lira borç kalacak” değerlendirmesini yaptı. İnan yazısında Türkiye Kömür İşletmeleri, borçlardan dolayı kömür vermediği için santralin çalışmadığını belirterek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, Soma Termik Santrali’ni konsorsiyum şeklinde bölgedeki maden şirketlerine veya başka bir firmaya devretmenin yolunu aradığını iddia etti.