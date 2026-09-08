Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 23 Nisan’da özelleştirme kapsamına alınan üç taşınmaz için AKP Elazığ teşkilatı ve milletvekilleri girişimde bulundu. AKP’li heyet, 29 Nisan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşerek Elazığ kamuoyunun tepkisini aktardı. 30 AĞUSTOS’TA KARAR ÇIKTI AKP’li yöneticilerin açıklamasına göre, Erdoğan’ın yeniden değerlendirilmesi yönündeki iradesinin ardından süreç sonuçlandı. 30 Ağustos 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile üç taşınmaz özelleştirme kapsam ve programından resmen çıkarıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da 1 Eylül’de ilgili tapu müdürlüklerine yazı göndererek taşınmazların kayıtlarındaki özelleştirmeye ilişkin şerhin kaldırılmasını istedi. AKP’li yöneticiler kararı, “Söz verdik, takip ettik ve sonuç aldık” ifadeleriyle duyurdu.

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