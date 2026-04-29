Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameyle, mülkiyeti Hazine’ye ait 71 taşınmazın özelleştirilmesine karar verildi. Karar kapsamında Elazığ’da bulunan ve Akıl ve Ruh Hastalıkları Hastanesi’nin de içinde yer aldığı eski askeri hastane ile eski devlet hastanesi arazilerinin satış listesine dahil edilmesi kamuoyunda tartışma yarattı.

AKP’Lİ VEKİLLER SAĞLIK BAKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Özelleştirme kararının ardından AKP Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Nazırlı, kentte aktif olarak hizmet veren hiçbir hastane, sağlık tesisi ve aktif birimin satışa konu edilmeyeceğinin Bakan Memişoğlu tarafından açıkça ifade edildiğini aktardı.

Ancak Nazırlı’nın açıklamasında, kamuoyunda tartışma yaratan eski askeri hastane ve eski devlet hastanesi arazilerine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmaması dikkat çekti.

“AKTİF TESİSLER SATILMAYACAK” DENİLDİ TARTIŞMALI ARAZİLERE DEĞİNİLMEDİ

Nazırlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“İlimizin gündeminde yer alan konuları değerlendirmek üzere, ilimiz milletvekili Sayın Ejder Açıkkapı ile birlikte Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu’nu ziyaret ederek kapsamlı bir istişare gerçekleştirdik.

Görüşmemizde, şehrimizin öncelikli beklentilerini ve sahadan gelen talepleri doğrudan kendilerine iletme imkânı bulduk. Sayın Bakanımız da bu süreçte son derece net bir irade ortaya koyarak; aktif olarak hizmet veren hiçbir hastanenin ve sağlık tesisinin ve aktif birimlerin satışa konu edilmeyeceğini açık bir şekilde ifade etti. Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isteriz ki; hemşehrilerimiz bu konuda müsterih olsun. Şehrimizin menfaatlerini yakından, her platformda güçlü şekilde takip etmeye devam ediyoruz.”