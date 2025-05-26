Maden Mühendisleri Odası (MMO) Çayırhan’ın Resmi Gazete’de ilan edilmeden özelleştirildiğini tespit etti. Resmi duyuru yapılmadığı için 7 Mart’taki özelleştirmenin geçersiz olduğunu belirten MMO, satışın iptal edilmesi talebiyle bu hafta Danıştay’a dava açacak. MMO dava dilekçesinde, 4 Aralık 2024 olarak ilan edilen son teklif verme tarihinin daha sonra 4 Mart 2024’e ertelendiğini ancak bu erteleme kararı Resmi Gazete’de yayımlanmadan 7 Mart 2025’te özelleştirmenin yapıldığını bildirdi. MMO bu hatanın Danıştay’ın kararlarına aykırı olması nedeniyle Çayırhan özelleştirmesinin usul yönünden iptalinin gerektiğini belirtti.

ÖİB KURALI ÇİĞNEDİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Çayırhan Termik Santrali ile maden sahasının özelleştirileceğini ilk olarak 17 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete’de ‘yatırımcılara duyuru’ başlığıyla ilan etti. Ancak işçilerin satışa karşı çıkıp eylemlere başlaması üzerine ÖİB ihaleyi 3 ay ertelemek zorunda kaldı. ÖİB, özelleştirmenin ertelendiğini ise kendi internet sitesi üzerinden yaptığı ‘basın açıklaması’ ile duyurdu. MMO Başkanı Ayhan Yüksel, bu tür erteleme ilanları konusunda Danıştay’ın içtihat kararlarının çok açık olduğunu belirterek, “Danıştay, ‘Bir konu kamuoyuna nasıl duyurulduysa o konuyla ilgili iptal ya da erteleme kararının da aynı yöntemle duyurulması gerekir’ diyor. Çayırhan’ın ilk ihale duyurusu Resmi Gazete’de yayımlandığı için erteleme kararının da aynı şekilde Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyordu. Oysa ÖİB bu kuralı çiğneyip basın açıklamasıyla yetindi. Bu durum, yapılan işlemin usul yönünden kesin olarak iptalini gerektirir” dedi.

Kamu yararına da aykırı

MMO Başkanı Ayhan Yüksel, Çayırhan özelleştirmesinin kamu yararı yönüyle de iptalini isteyeceklerini söyleyerek şöyle devam etti: “Çayırhan yüzde 20’si peşin kalanı 72 ay vadeyle adeta bedavaya verildi. 20 milyar TL’lik bedelin yüzde 20’si yaklaşık 104 milyon dolar ediyor. Çayırhan’ın zaten yıllık kârı 100 milyon dolar. Yıllık taksitler 62.8 milyon dolar. Firma Çayırhan’ın 100 milyon dolarlık yıllık kârıyla 63 milyon dolarlık taksitleri ödeyip üzerine de 37 milyon dolar kâr edecek. Çayın taşıyla çayın kuşu vuruldu” dedi.