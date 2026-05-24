AKP milletvekillerinin Meclis’e sunduğu yeni yasa teklifine göre, belediye ve il özel idarelerine ait arsa, tarla, işyeri ve çeşitli taşınmazların taksitle satışı kolaylaşacak. Yürürlükteki mevzuata göre belediyeler gayrimenkullerini sadece peşin fiyatla satabiliyor, taksit yapma imkanı bulunmuyordu.

TEMİNAT ORANI 10 KAT

Yeni teklifle, belediye gayrimenkullerinin satışında satış bedelinin yalnızca yüzde 25’inin peşin ödenmesi yeterli olacak. Kalan tutar ise iki yıla kadar vadeyle ve 12 taksitte kanuni faiziyle ödenebilecek.

Böylece belediye taşınmazlarının satışında hem ödeme şartları gevşetilmiş olacak hem de alıcı açısından daha cazip bir sistem oluşturulacak. Mevcut uygulamada ihalelere katılmak için tahmini bedelin yüzde 3’ü oranında geçici teminat alınırken, yeni düzenlemeyle bu oran en az yüzde 3 olmak üzere yüzde 30’a kadar yükselebilecek. Satışlarda idare lehine ipotek veya banka teminat mektubu alınması halinde tapu devri yapılabilecektir.

Plaka devrinde KDV yok

Yasa teklifiyle ayrıca, gerçek usulde gelir vergisi mükelleflerinin sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrinden KDV alınmayacak. Maddenin yürürlük tarihinden önce sahip olunan ticari plakaların satışından doğan kazançları için de gelir vergisi ödenmeyecek.