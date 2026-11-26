Bilim dünyasında büyük yankı uyandıran ve Communications Biology dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, günümüz çocuklarında giderek artan alerjik hastalıkların arkasındaki en kritik sırrı aydınlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan 400'den fazla bebeği inceleyen bilim insanları, bebeklerin yaklaşık dörtte üçünde bağışıklık sisteminin temel yapı taşlarından biri olan Bifidobacterium adlı faydalı bakterinin yetersiz olduğunu, yüzde 24'ünde ise hiç tespit edilemediğini belirledi.

UZMANLARI ŞAŞIRTAN TABLO: NESİLLER BOYU YOK OLMUŞ

Anne sütündeki şekerleri sindirerek bebeğin bağışıklık sistemini dış dünyaya hazırlayan bu mikroorganizmaların eksikliği, araştırmayı yürüten uzmanları bile hayrete düşürdü. San Diego merkezli biyoteknoloji şirketi Persephone Biosciences CEO'su Stephanie Culler, bir bebek için en temel bakteri ailesinin tamamen yok denecek düzeyde olmasının şaşırtıcı olduğunu vurguladı. Kaliforniya Üniversitesi'nden mikrobiyolog Jack Gilbert ise nesiller boyunca işlenmiş gıdalara yönelme, fermente besinlerden uzaklaşma ve aşırı antibakteriyel ürün kullanımı nedeniyle bu faydalı bakterilerin annelerden bebeklere aktarılamaz hale geldiğine dikkat çekti.

ALERJİ VE ASTIM RİSKİNİ 3 KAT ARTIRIYOR

Araştırmanın en çarpıcı bulgusu ise bu bakterinin eksikliğinin yol açtığı sağlık sorunları oldu. Bağırsaklarında yeterli düzeyde Bifidobacterium bulunmayan bebeklerin, 2 yaşına geldiklerinde egzama, astım ve çeşitli alerjilere yakalanma olasılığının diğer bebeklere kıyasla en az 3 kat daha fazla olduğu saptandı. Erken dönemde antibiyotik kullanımının da bu koruyucu bakterileri yok ederek alerji riskini 3,3 kat artırdığı ortaya kondu.

ÖZELLİKLE SEZARYENLE DOĞAN BEBEKLER RİSK ALTINDA

Araştırma verileri, sezaryenle doğan bebeklerde bu hayati bakterinin eksik veya tamamen yok olma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Üstelik uzmanları şoke eden bir diğer bulgu, normal doğumla dünyaya gelen ve emzirilen bazı bebeklerde de aynı tablonun yaşanması oldu. Bağırsakta bu faydalı mikrop hiç bulunmadığında anne sütü bile tek başına koruyucu bakteriyi geri getiremiyor ve boşalan alanı zararlı bakteriler işgal ediyor. Çocukları 7 yıl boyunca takip edecek olan bilim insanları, şimdi bu koruyucu kalkanı yeniden inşa edecek özel probiyotik çözümleri test ediyor.