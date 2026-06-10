Başarılı oyuncu Özge Özacar, kariyerinin önemli projelerinden biri olarak gösterilen The Prince dizisinin çekimleri için Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunuyor. Politik gerilim türündeki yapımda rol alan Özacar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem projeye hem de birlikte kamera karşısına geçtiği Pedro Alonso'ya ilişkin duygularını anlattı.

PEDRO ALONSO İLE AYNI PROJEDE

Özellikle La Casa de Papel dizisinde canlandırdığı "Berlin" karakteriyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pedro Alonso ile birlikte çalışmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Özacar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şu an Kahire'de, The Prince setindeyim. Stephen Hopkins ile çalışmanın heyecanı bir yana, yıllardır oyunculuğuna ve zihin dünyasına derin bir hayranlık beslediğim Pedro Alonso ile aynı projede buluşmak...''







''Bir oyuncu için en büyük ödül, hayran olduğu isimlerle yan yana üretebilmek. Bu deneyimin her anı benim için paha biçilemez."

KAHİRE'DEKİ ULUSLARARASI PROJEDE YER ALIYOR

Kahire'de çekilen ve uluslararası oyuncu kadrosuyla dikkat çeken The Prince dizisinin yönetmen koltuğunda dünyaca ünlü yönetmen Stephen Hopkins oturuyor. Yapımda Özge Özacar'ın yanı sıra Tuba Büyüküstün ve Meryem Uzerli de rol alıyor.

Özacar, setten yaptığı paylaşımda, yönetmen Stephen Hopkins ile çalışmanın kendisi için büyük bir deneyim olduğunu belirtirken, uzun yıllardır hayranlık duyduğu Pedro Alonso ile aynı projede buluşmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.