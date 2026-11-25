'Sevdan Bir Ateş' dizisiyle ekranlarda olan Özge Özacar, çekimler nedeniyle bir süredir Kapadokya'da. Yoğun set temposu yüzünden sevgilisi Oğuz Özmen ile görüşemeyen oyuncuya sevgilisinden sürpriz geldi. Özmen, Özacar'ın bir günlük izin gününde soluğu Kapadokya'da aldı.

BİR GÜNLÜK İZİNDE HASRET GİDERDİLER

Nisan 2024'ten bu yana birlikte olan Özge Özacar ve Oğuz Özmen, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Gaziantep'in tanınan ailelerinden Erhan ve Mine Özmen'in oğulları olan Oğuz Özmen, ailesinin şirketinde başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.

Bir süredir dizi çekimleri nedeniyle Kapadokya'da bulunan Özge Özacar'ı görmek isteyen Özmen, işlerine kısa bir ara vererek sevgilisinin yanına gitti. Bir günlük izinlerini birlikte değerlendiren çift, Kapadokya'da hasret giderdi. Oğuz Özmen'in buluşmanın ardından ertesi gün yeniden işinin başına döndüğü öğrenildi.