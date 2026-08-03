Oyuncu Özge Özpirinçci, son günlerde sosyal medyada gündem olan iddiaların ardından sessizliğini bozdu. "Kadın" dizisinde birlikte rol aldığı çocuk oyuncu Kübra Süzgün'ün kendisi hakkında dile getirdiği suçlamalara yanıt veren Özpirinçci, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek yasal yollara başvurduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu, süreç boyunca sessiz kalmasının nedeninin ise bir çocuğun üstün yararını korumak olduğunu ifade etti.

"SESSİZ KALMAYI BİR ÇOCUĞU KORUMAK İÇİN SEÇTİM"

Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yayımlayan Özge Özpirinçci, uzun süredir kamuoyuna herhangi bir değerlendirme yapmamasının bilinçli bir tercih olduğunu söyledi.

Oyuncu açıklamasında, "Uzun zamandır, hiçbir ilgim ya da dahlim bulunmamasına rağmen akıl dışı bir şekilde içine çekildiğim; ancak küçük bir kız çocuğunu korumak ve daha fazla zarar görmesini engellemek amacıyla sessiz kalmayı tercih ettiğim bu süreçle ilgili yeniden açıklama yapma gereği doğmuştur" ifadelerini kullandı.

"İDDİALARIN HİÇBİRİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Özpirinçci, kamuoyuna yansımayan sürecin son derece hassas olduğunu belirterek, olayın magazin malzemesi yapılmaması gerektiğini vurguladı.

"Hakkımdaki gerçek dışı iddiaları kabul ettiğim ya da bunlara verecek bir cevabım olmadığı şeklinde değerlendirilmesini kabul etmiyorum" diyen oyuncu, "Şahsıma yöneltilen iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Hukuki haklarımın korunması amacıyla gerekli başvuruları yapmış ve ilgili süreçleri başlatmış bulunmaktayım" açıklamasını yaptı.

Özpirinçci, devam eden hukuki süreç nedeniyle bundan sonra konuyla ilgili başka bir açıklama yapmayacağını da sözlerine ekledi.

KÜBRA SÜZGÜN'ÜN İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

"Kadın" dizisinin çocuk oyuncusu Kübra Süzgün, sosyal medyada yayımladığı videoda gözyaşları içinde yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Süzgün, Özge Özpirinçci'yi kendisini ve ailesini tehlikeye atmakla suçlamış, "7 yıl önce beni ve ailemi çetelere yem ettiler" iddiasında bulunmuştu.

TARTIŞMANIN GEÇMİŞİNDE NE VAR?

İddiaların merkezinde, Kübra Süzgün'ün çocukluk dönemine ait bazı fotoğraflarının 2015 yılında bir beyaz eşya firması tarafından izinsiz kullanıldığı öne sürülen süreç yer alıyor.

Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün, kızının haklarının üçüncü kişiler tarafından usulsüz şekilde devredildiğini ve yürütülen dava sürecinde mağdur edildiklerini iddia ediyor.

Taraflar arasındaki gerilim hukuki sürece taşınırken, bundan sonraki gelişmelerin mahkeme süreciyle netlik kazanması bekleniyor.