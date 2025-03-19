Üniversite diploması dün akşam iptal edilen İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, bu sabah saatlerinde evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve evi aranan İmamoğlu, saat 10.00 sularında Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu için 'suç örgütü lideri' tanımının kullanılması dikkat çekti.

Operasyona gerekçe olarak "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlamalar gösterildi. Soruşturmanın, "basına yansıyan para sayma görüntüleri" ve "MASAK raporu kapsamında gerçekleştiği" ifade edildi. Bu kapsamda 100 gözaltı kararı çıkarıldı.

"TERÖR" SUÇLAMASI DA VAR!

Öte yandan İmamoğlu ve 6 kişi hakkında hakkında "PKK'ye yardım" suçlamasıyla da gözaltı kararı verildiği duyuruldu. Başavcılığın yaptığı açıklamada, "İBB ve iştiraklerinde PKK'yle bağlantılı kişilerin işe alındığı" öne sürüldü.

ÇOK SAYIDA İSİM HEDEFTE

Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İPA Başkanı Buğra Gökce, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan ve sanatçı Ercan Saatçi'nin de aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği duyuruldu.

Ve saat 10.40 itibarıyla hakkında karar bulunan 84 kişi gözaltına alındı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB'ye bağlı İstanbul Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve gazeteci İsmail Saymaz da gözaltına alındıklarını duyurdu.

Gözaltı kararına siyasilerden tepkiler art arda gelirken ünlü isimler de yaşananlara sessiz kalmadı.

"YAŞADIĞIMIZ BU BU KORKUNÇ GÜNLERİ..."

Oyuncu Özge Özpirinçci sosyal medya hesabında önce Ekrem İmamoğlu'nun "Kendimi millete emanet ediyorum" sözlerini paylaştı.

Özpirinçci devamında ise "Yaşadığımız bu adaletsiz, hukuksuz, utanç dolu ve korkunç günleri evlatlarımıza anlatırken 'ama bunların hepsi geride kaldı ve bak dediği gibi her şey güzel oldu' demek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"KAPKARANLIK UYANDIK"

Ailesiyle Ordu'da tatilde olan oyuncu Pınar Altuğ da kar fotoğrafı paylaşarak "Bembeyaz bir güne kapkaranlık uyandık" notunu düştü.

Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü de Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ve gözaltına alınmasına sessiz kalmadı.

"Belki üniversite, belki lisedesin…aklın almıyor, sinirlerin bozuluyor, ümidine ve hayallerine tutunmaya çalışıyorsun ya… hah işte, bu duyguyu ve sana bunu yaşatanları asla unutma cancağzım. Unutursan hatırlatır kendini bunlar, aman deyim" ifadelerini kullanan Üzümcü, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da alınan 4 günlük eylem yasağıyla ilgili olarak da "Demokrasi ne güzel bir şey değil mi?" paylaşımında bulundu.