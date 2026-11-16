Manken ve sunucu Özge Ulusoy, bir marka için gerçekleştirdiği fotoğraf çekiminin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Uzun süredir iş insanı Faruk Çolakoğlu ile birliktelik yaşayan Ulusoy, ilişkisi ve evlilik planları hakkında yöneltilen soruları yanıtladı.

EVLİLİK SORUSUNA YANIT VERDİ

Özge Ulusoy, Faruk Çolakoğlu ile ilişkisine dair sorular üzerine birlikteliklerinde karşılıklı anlayış ve saygının ön planda olduğunu belirtti.

Ulusoy, evlilik planlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Biz birbirimizin özel alanlarına, kariyerlerine çok saygı duyuyoruz. Evlilik durumunu akışına bıraktık."

ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARINI DA ANLATTI

Özge Ulusoy, fotoğraf çekiminin ardından alışveriş tercihleri hakkında da konuştu.

Kaliteli ve uzun süre kullanılabilecek ürünleri tercih ettiğini belirten Ulusoy, şunları söyledi:

"Bir taraftan da bütçemizi düşünmek zorundayız bu alışverişleri yaparken. Zamansız ve kaliteli parçalar almak bize uzun süreli kullanımlar sağlar."