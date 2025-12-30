Oyuncu Özgü Namal doğum gününü, 'Kıskanmak' dizisinin setinde kutladı.

Namal, set arkadaşları tarafından hazırlanan kutlamayla 48. yaşına girdi.

Çekimler sırasında bir anda gelen pasta karşısında şaşkınlık yaşayan Özgü Namal, alkışlar eşliğinde mumları üfledi.

Oyuncu, mumları üflerken hem yeni yaşı hem de yaklaşan yeni yıl için dilek tuttu.

Namal, o anları sosyal medya hesabında da paylaştı:

"Kalplerin bir olduğu bir ekiple bir arada olmanın verdiği keyifle, dileklerim yine tüm güzel insanlar için."