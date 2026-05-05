Özgü Namal Cannes'a gitmeye hazırlanıyor. 33. bölümüyle ekranlara veda edecek olan Kıskanmak dizisinde başrolü canlandıran Namal Sarı Zarflar filmiyle Almanya'da büyük beğeni toplamıştı.

Bu yıl 79. kez düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılacak olan Özgü Namal'ın kıyafet tercihi de şimdiden merak konusu oldu.

Ayrıca Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özgü Namal'ın Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Altın Ayı Ödülü kazanan İlker Çatak imzalı Sarı Zarflar filmi Oscar aday adayı olarak yarışmaya dahil oldu. 99. Oscar Akademi Ödülleri 14 Mart'ta düzenlenecek.





Habertürk'te yer alan habere göre; Akademi’nin 1 Mayıs’ta yayınladığı karara göre; İngilizce dışındaki bir dilde çekilen yapımlar; Sundance (Dünya Sineması Büyük Jüri Ödülü), Berlin (Altın Ayı), Cannes (Altın Palmiye), Venedik (Altın Aslan), Toronto (Platform Ödülü) ve Busan (En İyi Film) gibi seçili uluslararası festivallerde ana ödülü kazandıkları takdirde, ülkeleri tarafından aday gösterilme şartı aranmaksızın En İyi Uluslararası Film kategorisinde değerlendirmeye alınabilecekler.