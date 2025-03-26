Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, duayen gazeteci Uğur Dündar ile Arena programında önemli açıklamalarda bulundu.

Saraçhane'de düzenlenen ve on binlerce kişinin katıldığı iftar programının ardından Sözcü muhabiri Hazar Dost'a konuşan Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajlarının iletildiğini ifade etti.

Çelik, "İftar programımız yoğun katılımla geçti. Ekrem Başkanımızın mesajları iletildi ve katılımcılarla paylaşıldı" dedi. Saraçhane'de yaşanan gerginliklere dikkat çeken Çelik, polisin gruplara müdahalesini "hükümetinin toplumu sindirme" girişimi olduğunu savundu.

'TESPİTLERİMİZE GÖRE 624 GÖZALTI VAR'

Gözaltı ve tutuklamaların, Türkiye'nin ekonomik ve güvenlik krizlerinin konuşulmasını engellemek amacıyla yapıldığını savunan Çelik, "Gençler ve kadınlar o korku duvarını tuz buz ederek bir haftadır Saraçhane'ye geliyorlar. Ancak ne yazık ki, gece boyunca sert müdahalelerle gözaltılar yapıldı. O gençlerin bir bölümü tutuklandı ve bir bölümü gözaltına alındı" dedi. Çelik kendi tespitlerine göre 624 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Çelik, "Bu kişilerin büyük bir bölümü serbest bırakıldı, ancak 66 kişi adliyeye sevk edildi ve 24'ü tutuklandı" dedi.

'SOKAĞA ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Çelik, CHP'nin toplumsal direnişi sürdürme kararlılığı olduğunu söyleyerek "Bizim halkımız korku duvarlarını yıkmaya devam edecek. Gençler ve kadınlar, adalet ve özgürlük için sokağa çıkmaya devam edecek" diye konuştu. Çelik, Saraçhane'de, Vatan Caddesi'nde ve Çağlayan Adliyesi'nde birçok kişiyle birlikte direnişi sürdüreceklerini söyledi.

'BU DİRENİŞ O GÜN SONA ERECEK'

Cumartesi günü Maltepe'de düzenlenecek mitinge de değinen Çelik, "Bu iş bitti demek için daha çok erken. Bu, yeni bir başlangıçtır. Türkiye'nin 16 milyona yakın oyla seçilen Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüne kavuştuğu, erken seçim sandığı geldiğinde ve Türkiye’de bir iktidar değişimi gerçekleştiğinde bu iş biter diyorum" ifadelerini kullandı.