CHP 15 Milyon vatandaşın katıldığı Ön seçim ve dayanışma oyları sonucunda Cumhurbaşkanı adayını belirledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiği süreçte CHP'den imza kampanyası adımı geldi.

Türkiye'nin her yerinde vatandaşlardan imza kampanyasına katılmasını isteyen CHP yaklaşık 30 milyon vatandaşın imzasını almayı hedefliyor.

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda gözaltına alınan ve tutuklanan üniversite öğrencilerine yapılan kötü muameleler de gündemden düşmüyor.

SÖZCÜ TV'de yayınlanan ve Damla Doğan Tuncel'in sunduğu Detayına İnelim programına katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik imza kampanyasının detaylarını anlattı.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"HEDEFİMİZ 6 MİLYON"

"- İstanbul'da hedefimiz 6 milyon. İstanbul'daki seçmenin en az yarısından fazlasının imzasını alacağız. Türkiye'de hedef 30 milyondan fazla. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'de seçimi kazanmak için yüzde 50+1 oya ihtiyaç var. Biz de 30 milyonun üzerinde imza ile dünya tarihinin en büyük imza kampanyası ile hem İmamoğlu'na özgürlük hem de erken seçim çağrısı yapacağız.

"GENÇLERLE İLGİL YENİ BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

- İlk andan itibaren öğrencilerin hem gözaltı hem de cezaevi süreçlerinde avukat desteği sağlayıp ailelerle birebir temas içindeyiz. Yeni bir karar aldık.

- Öğrenci temsilcileri ile bir toplantı yaptık. Yarından itibaren aileleri teker teker arıyoruz. Çocuklar nerede okuyor ne iş yapıyor tespit edip koşullarını öğreniyoruz. Koşullarında bir sorun varsa onları tespit ediyoruz ve cezaevi yönetimleri ile konuşuyoruz.

"ÜNİVERSİTELERE HEYET GÖNDERECEĞİZ"

- Hangi okulda olduklarını öğrenip Milletvekillerimiz, Genel Başkan Yardımcılarımız ve bir gençlik heyeti oluşturup üniversite ile görüşüp çocukların sınav ve devamsızlıkları ile ilgili bir çalışma yapacağız. Bir de kendi içimizde oluşturacağımız dayanışma ağı ile bursu kesilen evi kira olan hem okuyup hem çalışan vardır, kendi aramızda oluşturduğumuz dayanışma ağı ile öğrencilerimizin yanında olacağız. Buradan da ifade edeyim.

"SÖZCÜ TÜRKİYE'NİN YÜZ AKIDIR"

- Sözcü Televizyonuna teşekkür ederim ve geçmiş olsun diyorum. Karartma durumu ile karşı karşıyasınız. Hani hep şöyle değerlendiriliyor ya, bir iktidar kontrolünde medya var bir de muhalif medya var. Ben bunu doğru bulmuyorum. Bir iktidar kontrolünde medya var. Bir de bağımsız medya var. Sözcü Televizyonu Türkiye'nin yüz akı olan bağımsız bir medyadır. Buradan dayanışma duygumuzu iletiyoruz.