Son dakika haberi.. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e siyasi yasak istenen iddianame kabul edildi. Çağlayan Adliyesi önündeki olaylara ilişkin davanın ilk duruşması 22 Eylül'e görülecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 31 Ocak 2025’te ifade vermek için gittiği Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde çıkan yaşananlara ilişkin olarak soruşturma kapsamında aralarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 26 kişi hakkında 15 yıl 6 aya kadar iddianame düzenlendi.
Sanıklar hakkında, 3 yıl 7 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis ve siyasi yasak da talep edildi.
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