İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin ardından Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yaptığı açıklamada ortaya atılan iddialara dair resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Üsküdar Belediye Meclis üyesi Ayhan Aydın'ın, Özgür Çelik'i arayarak bir savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiğini söylediğinin ileri sürüldüğü belirtildi.

Başsavcılık, söz konusu açıklamalar üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

AYHAN AYDIN İFADEYE ÇAĞRILDI

Başsavcılık ayrıca açıklamalarda adı geçen Ayhan Aydın'ın iddialarla ilgili ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldığını bildirdi.



Ayhan Aydın (solda) Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Ahmet Başbaydar, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta, partilerinden istifa ederek AKP'ye katılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimlerinin ardından Çelik, Aydın'ın kendisini aradığını ve "Savcı beni tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum" dediğini iddia etmişti.