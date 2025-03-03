CHP'lilere yönelik soruşturmalar devam ediyor.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, 31 Ocak'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifadeye çağrıldığı günle ilgili, "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" etmekten soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Çelik, açılan soruşturmayı katıldığı Halk TV yayınında teyit etti. Çelik, İstanbul Emniyeti tarafından aranarak ifadeye çağrıldığını söyledi.
'20 CİVARI ARKADAŞIMIZA SORUŞTURMA AÇILDI'
Çelik şunları söyledi:
"*Vatan Emniyet Müdürlüğü'nden emniyet yetkilileri telefon açtılar ve benimle birlikte 20 civarı arkadaşımıza bir soruşturma açıldığına yönelik bir bilgi ve oraya gidip ifade vermem gerektiğine yönelik bir çağrıda bulundular.
*20 civarında arkadaşımız, yani öz ağabeyimin de içerisinde olduğu, İstanbul Gençlik Kolları Başkanımız ve partimizin çeşitli kademelerindeki yol arkadaşlarımız hepsi ifade süreçlerini tamamladılar."