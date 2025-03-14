Geçtiğimiz günlerde, terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, tutuklamaları "siyasallaşmış yargı operasyonları" ve "zorba iktidarın kumpasları" olarak tanımladı. Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Terör örgütünün hedefi olduğu için kendisine koruma sağlanan Eski Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç ve geçmişte belediyelerimizde çalışan arkadaşlarımız terör örgütüne destek olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Haddinizi bilin. CHP ile terör kelimelerini yan yana getiremezsiniz!"

Çelik, iktidarın adalet ve hukuku hiçe sayarak, muhalefeti susturmaya çalıştığını savundu ve erken seçim çağrısı yaptı: "İktidarınızı korumak için insanların hayatlarıyla oynayamazsınız! Az kaldı. Erken seçimde sizi gönderecek ve bu zalimane düzeni yıkacağız. Ülkemize adaleti getireceğiz."