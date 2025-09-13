İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

"AKP'YE GEÇ YOKSA OPERASYON YAPILACAK' DEDİLER"

Gözaltıların ardından Bayrampaşa Belediyesi önünde basın açıklaması yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, operasyonun hukuk dışı olduğunu ileri sürerek sert ifadeler kullandı.

“Hasan Mutlu halkın belediye başkanıdır, bu gerçeği değiştiremezsiniz” diyen Çelik, “Kamu arazisine kaçak yapılan bir kafeteryayı yıktığı için hedef alındı. Bir haftadır tehdit ediliyordu. Kendisine ‘AK Parti’ye geç, yoksa sana operasyon yapılacak’ denildi. Bu açık bir siyasi şantajdır” diye konuştu.

'DÜŞMAN HUKUKU UYGULUYORLAR'

Açıklamasında yargı sürecinin tarafsızlığını sorgulayan Çelik, “Bugün başkanımızın sadece kendisi değil, ailesi ve meclis üyelerinin yakınları da gözaltına alındı. Bu tam anlamıyla düşman hukukudur. CHP’li belediyelere yönelik baskılar, seçmen iradesine darbedir” ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan edinilen bilgilere göre soruşturma kapsamında “zimmet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet alma-verme” gibi suçlamalar yer alıyor. Toplamda 48 kişi hakkında gözaltı kararı bulunurken, çok sayıda iş yeri ve konutta arama yapıldı.

CHP İstanbul örgütü, gelişmeler üzerine Bayrampaşa Belediyesi önünde bir araya gelerek destek gösterisinde bulundu. Açıklamanın ardından sosyal medyada #HasanMutluYalnızDeğildir etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

Öte yandan, Hasan Mutlu’nun ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.