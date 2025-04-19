CHP Filistin'e destek eylemini duyurmasının ardından İstanbul Valiliği'nin kararıyla, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapatıldı. İstiklal Caddesine giriş çıkışlar ise yoğun polis kontrolü ile yapıldı. CHP korteji Tünel'de toplandı.

Polis kitleye karşı anonslar yaptı. Kitle polis barikatının aşılması için yüklendiği esnada arbede çıktı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valisi Davut Gül yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Vali Gül'ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde güvenlik gerekçesiyle uzun yıllardır hiçbir gösteriye izin verilmemektedir. Bu durum ilgili kişi ve gruplara defalarca açıkça bildirilmiştir.

İstanbul’un pek çok farklı noktasında gösteri ve toplanma hakkı serbestken, güvenlik gerekçesiyle sınırlı tutulan bu alanda ısrarla toplanma çağrısı yapmak, en hafif tabiriyle provokasyondur.

Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz. Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamu düzenini bozma girişimlerine asla müsaade edilmeyecektir.

Tüm bu süreçte sağduyusunu koruyan güvenlik güçlerimiz, hukuk çerçevesinde görevini ifa etmiş; milletimizin huzurunu hedef alan girişimlere karşı kararlı bir duruş sergilemiştir.

Polislerimizin yaralanmasına, bazı vatandaşlarımızın yargılanmasına sebep olan bu yasa dışı çağrıları yapan ve organize edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak; adli süreç titizlikle takip edilecektir."

ÖZGÜR ÇELİK'TEN YANIT GELDİ

Vali Gül'ün bu açıklamasına CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten yanıt geldi. Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mazlum Filistin halkının yanında olduğumuz için İstanbul Valisi hakkımızda suç duyurusunda bulunacakmış.

Asıl biz, Anayasal Hakkımızı kullanmamızı engellemeye çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

Sayın Vali, Filistin davasından rant devşiren birilerini arıyorsanız, seçim zamanı Gazze’yi dilinden düşürmeyen, ABD ve Trump’ın tehcir planları karşısında sus pus olanlara bakın.

Milletin valisi olmak yerine iktidarın valisi olmakta ısrar edenlere karşı tekrar ediyorum “Gazze’de katliama hayır, soykırıma hayır, tehcire hayır!” Siz bunu diyebiliyor musunuz?

Elinizden geleni ardınıza koymayın!"