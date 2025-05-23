Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ABD'li milyarder Harold Hamm'ın Fox News'e verdiği röportajda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Çelik, Hamm'ın Türkiye'yi “üçüncü dünya ülkesi gibi gösterdiğini” ve “İmamoğlu'nun tutuklanmasını meşrulaştırdığını” savundu.

Çelik, paylaşımında “Amerikan destekli darbe girişiminin kodları bu açıklamadadır. Türkiye'ye üçüncü dünya ülkesi diyen ve Ekrem İmamoğlu'nun hapiste kalmasını isteyen bu küresel vampir, milli kaynaklarımızı sömürmek için petrol sondajı yapacak. İktidar Trump yönetimine ve ona yakın petrol baronu Harold Hamm'a ülkemizi bir müstemleke olarak altın tepside sunmuştur” ifadelerini kullandı.

“Demokrasi mücadelemiz, aynı zamanda tam bağımsız Türkiye mücadelemizdir,” diyen Çelik, “Emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı Kuva-yı Milliye ruhuyla dimdik duracağız," diye ekledi.

OLAY

ABD'li enerji milyarderi Harold Hamm, İmamoğlu'nun tutuklanmasından birkaç gün sonra Fox News'e verdiği röportajda “Böyle şeyler genellikle üçüncü dünya ülkelerinde olur. Muhaliflerinizi tutuklar, işinize bakarsınız. Aktif protestolara rağmen orada belirgin bir istikrar var,” ifadelerini kullanmıştı.

Continental Resources'un kurucusu Hamm, ABD Başkanı Donald Trump'ın en güçlü enerji politikası destekçilerinden biri olarak biliniyor.