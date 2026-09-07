Üsküdar'da belediye başkanvekilliği seçimi öncesinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Üsküdar Belediyesi önünde konuşan Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AKP'ye geçen 4 belediye meclis üyesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik, söz konusu dört meclis üyesinin İstanbul dışına çıkarıldığını iddia ederek aileleri ve yakınlarıyla temas kurmalarının engellendiğini öne sürdü.

'BAŞLARINA POLİS DİKMİŞLER'

Çelik, "İstanbul sınırlarının dışına çıkartılmış dört meclis üyemize, şu anda nerede olduğunuzu biliyoruz. Sırf akrabaları, aileleri onlarla temas kurmasın diye İstanbul'un dışında bir noktaya götürüp başına polisi dikmişler. Yarın sabah buraya getirilecekler" ifadelerini kullandı.

'VİCDANINIZA GÖRE KARAR VERİN'

Yarın saat 08.30'da yapılacak yenileme seçimine ilişkin de çağrıda bulunan Çelik, vatandaşları belediye önünde toplanmaya davet etti.

AKP'ye geçen meclis üyelerine seslenen Çelik, "Oylarınızı kullanırken elinizi vicdanınıza koyun. Vicdanınıza göre karar verin. Hiçbir şey için geç değil. Üsküdar halkının iradesine sahip çıkın" dedi.