Ekonomiye dair yaptığı yorumlar kadar sosyal medyada girdiği polemiklerle de tanınan Ekonomist Özgür Demirtaş, yapay zeka uygulaması GROK'un bir çok iş sektörü bitirebileceğini yazdı.

Yaşanan sürecin akademi dünyasına da etki edeceğinisöyleyen Demirtaş'a AKP trolü Furkan Bölükbaşı'ndan bir yanıt geldi. Bölükbaşı, "Senin zaten bir akademik kariyerin yok. Tek isim makalen bile yok. Ödüllerin de sahte. Dümdüz cahilsin." dedi.

X'te bir kullanıcı AKP'li trolün bu yazısını yapay zeka Grok'a sordu.

Grok, Bölükbaşı'nın verdiği bilgilerin doğru olmadığını belirtip Demirtaş'ın akademik kariyerini kısaca yazdı.

Bunun üzerine Özgür Demirtaş'tan dikkat çekici bir yanıt geldi.

"Grok:

Furkan Bölükbaşı’nı Pis Havuza sokup sokup çıkarmış.

Allah yapay zekadan razı olsun. Buldozer gibi trol eziyor."