Paylaşımında, ücretsiz eğitim videolarından deprem zamanında yaptığı yardımlara kadar birçok fedakârlığını hatırlatan Demirtaş, “Artık köşeme çekilirsem önceki yaptıklarımın hiçbir önemi yok” ifadelerini kullandı.

Bir kullanıcı yaptığı yorumda, "Özgür Demirtaş’ı severdik vatanını milletini seven bir adam diye düşünürdük ama depremler oldu yangınlar çıktı gençlerimiz-belediye başkanlarımız suçsuz yere göz altına alında tek bir tweet bile yok borsa tahmini yapmaya devam et sen takipten çıkıyorum" dedi.

Bu yoruma cevap veren ünlü ekonomist, katkılarının görmezden gelinmesinden duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi. Kendi Psikolojini bozarcasına, kendini paralarcasına herkese yardım ettiğini söyleyen Demirtaş, "Geçmiş 14 yılın bana çok mutluluk getirmediğini gördüm." ifadelerini kullandı.

"ULAN NANKÖR!"

İşte Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın o kullanıcıya verdiği cevap,

"Aşağıdaki Twitin Anlamı:

1) Özgür sen YILLARCA sosyal medyada ücretsiz Finansal Okur Yazarlık dersleri verdin ama artık köşene çekilirsen önceki yaptıklarının ÖNEMİ YOK.

2) Özgür sen büyük Hatay ve Maraş depremlerinde, kendi Psikolojini bozarcasına, kendini paralarcasına herkese yardım ettin ama artık köşene çekilirsen önceki yaptıklarının ÖNEMİ YOK.

3) Özgür sen çıkan her yangında elinden geldiğince sosyal medyadan yardım ettin ama artık köşene çekilirsen önceki yaptıklarının ÖNEMİ YOK.

4) Özgür sen YILLARCA ülke ekonomisi ile ilgili fikirlerini yazdın, çözüm önerileri getirdin karşılığında bir sürü tanımadığın trolden hakaret yedin ama artık köşene çekilirsen önceki yaptıklarının ÖNEMİ YOK.

5) Özgür sen kalktın ÜCRETSİZ Youtube kanalı kurdun, onlarca EĞİTİM videosu çektin ama artık video çekmezsen ve köşene çekilirsen önceki yaptıklarının ÖNEMİ YOK.

Twitin Anlamı Aynen bu 5 Madde...

Ulan NANKÖR!

O zaman da senin bir ÖNEMİN YOK.

Bu ülke insanı delirtir. Keşke Ailemi, Arkadaşlarımı bu kadar özlemeseydim, keşke çocukluğumun geçtiği yerleri bu kadar çok sevmeseydim, keşke Ülkemi bu kadar çok sevmeseydim de, geri dönmeseydim.

Geçmiş 14 yılın bana çok mutluluk getirmediğini gördüm."