Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 6 Nisan’da yaptığı paylaşım nedeniyle sosyal medyada gündeme oturdu.
Demirtaş’ın, paylaştığı yorumu başka bir hesaptan alıntıladığı ya da kopyaladığı iddiaları tartışma yarattı.
Demirtaş, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı paylaşımda, ABD’nin Çin’e yönelik ekonomik baskılarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Çin'i şimdi göreceğiz. Hodri Meydan! 3 Yolları var:
ABD ve Trump'a boyun eğ, dediklerini yap.
Yuan'ı %30 ve üstü kadar Devalüe et, Halkını Fakirleştir.
Tam tamına 3 Trilyon Dolar karşılığı kendi parandan bas ve Borcunu ÇILDIRT...
Hadi ÇİN: Seç Beğen Al..."
Demirtaş’ın paylaşımından iki gün önce, 4 Nisan’da, ekonomi analizleriyle tanınan Zerohedge adlı hesabın aynı yorumu paylaştığı ortaya çıktı.