Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 6 Nisan’da yaptığı paylaşım nedeniyle sosyal medyada gündeme oturdu.

Demirtaş’ın, paylaştığı yorumu başka bir hesaptan alıntıladığı ya da kopyaladığı iddiaları tartışma yarattı.

Demirtaş, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı paylaşımda, ABD’nin Çin’e yönelik ekonomik baskılarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Çin'i şimdi göreceğiz. Hodri Meydan! 3 Yolları var:

ABD ve Trump'a boyun eğ, dediklerini yap.

Yuan'ı %30 ve üstü kadar Devalüe et, Halkını Fakirleştir.

Tam tamına 3 Trilyon Dolar karşılığı kendi parandan bas ve Borcunu ÇILDIRT...

Hadi ÇİN: Seç Beğen Al..."

Demirtaş’ın paylaşımından iki gün önce, 4 Nisan’da, ekonomi analizleriyle tanınan Zerohedge adlı hesabın aynı yorumu paylaştığı ortaya çıktı.

 