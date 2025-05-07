Türkiye'nin en önemli sanatçılarından Sezen Aksu, Universal Music Group ile yaptığı anlaşma sonucunda 30 albüm ve 21 singledan oluşan müzik kataloğunu 18 milyon dolar (yaklaşık 695 milyon TL) karşılığında devretti.



Aksu'nun yaptığı anlaşma büyük yankı uyandırırken, sosyal medyada söz konusu rakam tartışmalara neden oldu.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ ANLAŞMAYA TEPKİ GÖSTERDİ



2021 yılında dünyaca ünlü müzik yıldızı Shakira'nın telif haklarını 100 milyon dolara satmasını örnek gösteren bazı kullanıcılar, 18 milyon dolarlık anlaşmanın 'tatmin edici' olduğunu savunurken, ekonomi yorumlarıyla tanınan Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise satış işlemine tepki gösterenler arasında yer aldı.



Demirtaş, yaptığı paylaşımda "Son derece düşük bir fiyat. Sezen Aksu bunun çok daha ötesinde bir sanatçı. Danışmanlığını kim yaptı ise büyük fiyasko" ifadelerini kullandı.





Öte yandan son yıllarda müzik dünyasında birçok popüler isim, telif haklarını dev şirketlere satmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda aralarında Bob Dylan, Shakira ve Justin Bieber gibi önde gelen isimler, şarkılarından elde ettikleri hakları satarak gündem olmuştu.



