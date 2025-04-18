2025 yılının 4. ayı geride kalırken, maaşlar buhar oldu gitti. Temmuz ayında 6 aylık enflasyonun açıklamamsıyla beraber asgari ücrete ara zam olacak mı? En düşük emekli aylığına ne kadar olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun, konuya ilişkin SÖZCÜ TV'ye açıklamalarda bulundu. İşte Erdursun'un konuşmasından öne çıkan ifadeler...

ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI?

Asgari ücrete ara zam beklemiyoruz. Geçen yıl da bu durum söz konusu olduğunda hükümet, 'Hedeflenen enflasyonun üzerinde artış oldu' demişti böylece Temmuzda zam olmayacak demişti. Yüzde 30 yapılan artışa göre enflasyon yüzde 30'un altında kalırsa ilk 3 ay 10,06 TÜİK enflasyon açıkladı. Temmuz geldiğinde ise yüzde 20'ler civarında enflasyon çıkacak bu neden le temmuz ayında hala hükümet yetkilileri 'Biz zaten ilk 6 ay beklenen enflasyonun üzerinde artış yapmıştık diyecekler ve bu sebeple temmuzda sadece, memura, memur emeklisine, SG ve BAĞ-KUR emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı verilecek fakat asgari ücrete yapılmayacak.

İNSANLAR NASIL GEÇİENCEK?

Türkiye'de pandemi dönemiyle beraber sabit gelirli sayısı artmaya başladı. Sabit maaşlıların gelirleri TÜİK'e göre ayarlanırken, giderleri piyasa göre oluyor. Her geçen gün gelirlerindeki artışla gerililerinde artışla giderlerinde artışı yakalayamadıkları için gelirlerindeki artış, reel kayıpta. Hem aylık artış oluyor ancak bu da artışa rağmen alım gücü düşüyor. Bu yüzden emeklilere memurlar ve asgari ücretlere ayrı düzenleme olmalı.

Ancak bu düzenleme şu an yok çünkü asgari ücret sene 1 defa artıyor. Bu gelirlerin artışına hükümet karar veriyor. Ama giderlerinin artışına hükümet karar veremiyor çünkü bunu piyasa belirliyor.

sabit gelirliler açlık ve yoksulluk rakamlarından nasibini alıyorlar. Türkiye'deki çok inşa asgari ücretle çalışıyor ortalama 25 - 27 bin arası çalışanlar var. Emekli aylıklarının ortalaması ise yaklaşık 17 bin 17 500 lira. Şu anda açlık sınırına bakıldığı zaman milyonlarca kişi açlık sınırının altında kaldı. Yoksulluk sınırı 80 bin lira oldu. Ülkenin yüzde 80'i yoksulluk sınırı altında.

SEYYANEN ZAM ÇÖZÜM OLUR MU?

En son Türkiye'de seyyanen artış 2016'da yapılmıştı. 2016'da 100 TL'lik seyyanen artış oldu. Daha sonra seyyanen atış yapılmadı daha sonra 2023 yılında refah payı adı altında enflasyon yüze 19,77 çıkmıştı. memurlara 7,45 SSK ve memurlara 5,23 oranında ayrıca refah payı verdi. Ancak bu oransal artışın hiç faydası yok.

Tüm emekliler belirlenen oranla da aylıkların artışları demek. bu en son 2016'da yapılmıştı. Şu an insanlar geçim dedi içinde yaşamaya çalışıyor. Emekli aylığının kiraya yetmediği dönem yaşanıyor. Daha önce Türkiye'de böyle bir durum yaşanmadı.

Temmuz ayında bir düzenleme olacak mı yakından takip ediliyor. Bu süreçte nasıl düzenleme yapacağını vatandaş bekliyor. En düşük emekli 14 469 lira. cebine para giren kişinin en fazla yüzde 20 oranın artacak 17 bin 250 lira olacak bu en fazla oran. Ama ortalama 16 750 17 bin 250 lira civarında olacak. Kirası 14 bin lira olan kişinin temmuzda kira zammıyla beraber 22 bin liraya çıkacak.



EMEKLİDEN DEVLETE 25 YILDA 32 MİLYON

En yüksek emekli aylığı 195 bin brüt 130 bin nete denk geliyor. Aylık ortalama vergisi 108 bin lira her ay vergi olarak devlettin kasasına giriyor yıllık 1 milyon 296 bin lira, 25 yıl çalışan kişinin 32 milyon 400 bin lira. emekli olduğunda alacak rakam 80 bin lira.