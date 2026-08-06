Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte hem mevcut maaşların alım gücü hem de gelecek döneme ilişkin artış beklentileri yeniden gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, enflasyondaki yıllık gerilemeye rağmen gelirlerin reel olarak eridiğine dikkat çekerek 2027 başında uygulanacak ilk zam oranlarını paylaştı.

7 AYDA ASGARİ ÜCRET ERİDİ

Dünya Gazetesi'ndeki analizinde enflasyon artış hızının yavaşlamasının fiyatların düştüğü anlamına gelmediğini vurgulayan Erdursun, yılbaşında net 28.075,50 TL olarak belirlenen asgari ücretin 7 ay içinde ciddi bir değer kaybı yaşadığını belirtti. Açıklanan enflasyon verilerine göre asgari ücretin ağustos başı itibarıyla reel değeri ve oluşan alım gücü kaybı şu şekilde gerçekleşti:

ENAG: Reel değer 21.624,82 TL (Kayıp: ~6.451 TL)

İTO: Reel değer 23.096,00 TL (Kayıp: ~4.980 TL)

TÜİK: Reel değer 23.423,58 TL (Kayıp: ~4.652 TL)

EMEKLİ FARKLARI HESAPLARA YATMADAN ERİDİ

Temmuz düzenlemesiyle 23.552 TL’ye çıkarılan en düşük emekli aylığına ilişkin fark ödemelerinin 7 Ağustos Cuma günü hesaplara yatırılacağını hatırlatan Erdursun, ödeme yapılmadan paranın değer kaybettiğini ifade etti. En düşük emekli maaşının ağustos ayı başındaki alım gücü TÜİK hesaplamalarına göre 23.140,11 TL’ye, ENAG verilerine göre ise 22.850,49 TL seviyesine geriledi.

OCAK 2027 EMEKLİ ZAMMI İÇİN İLK TAHMİNLER

Yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 28,6 ile yüzde 29,14 bandında gerçekleşmesi durumunda 2027'nin ilk yarısında geçerli olacak artış oranları da şekillendi. Erdursun'un hesaplamalarına göre maaşlara yansıyacak oranlar şu şekilde öngörülüyor:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Yaklaşık %9 - %9,5 enflasyon farkı

Memur ve memur emeklileri: Yaklaşık %7 - %7,5 enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı

Erdursun, yapılması beklenen bu artışların bir refah payı olmadığını, yalnızca geçmiş altı ayda enflasyon nedeniyle yaşanan satın alma gücü kaybını telafi etmeye yönelik bir düzenleme olduğunu vurguladı.