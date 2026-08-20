Brezilyalı perakende devi Havan, Goiás eyaletindeki Caldas Novas şehrinde açacağı yeni mağazası için devasa bir taşıma operasyonuna imza attı. Şirket, zincir mağazalarının simgesi olan 24 metre yüksekliğinde ve 8 ton ağırlığındaki Özgürlük Heykeli kopyasını, kamyonla 1400 kilometrelik bir yolculuğa çıkararak yeni şubesine sevk etti.

Yaklaşık 100 milyon Brezilya Reali (güncel kurla yaklaşık 928 milyon TL) yatırımla hayata geçirilen 10 bin metrekarelik dev mağazanın 29 Ağustos'ta açılması planlanıyor.

Tır kasasında yatay olarak taşınan heykel, dört eyaleti kapsayan üç günlük yolculuğun ardından mağaza önüne kurulacak 11 metrelik kaideye monte edilecek. Böylece toplamda 35 metre yüksekliğe ulaşacak olan dev yapı, kilometrelerce uzaktan görülebilecek.

Şirketin ülkedeki 196. şubesi olacak bu dev kompleks, bölgede 200 kişiye de doğrudan istihdam sağlayacak. Mağaza; Beyaz Saray'dan esinlenilen mimari cephesi, geniş otoparkı, restoran alanı ve 350 bin çeşit ürün seçeneğiyle alışverişin yanı sıra turistik bir çekim merkezi olarak da hizmet verecek.