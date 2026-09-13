Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, "Enflasyonu düşürmek uğruna üretimi daha ne kadar baskılayacağız? Faiz yüzde 37. Enflasyon yüzde 31,5. Sanayi küçülüyor. İthalat ihracattan hızlı artıyor. Buna rağmen reçete yine aynı: 'Biraz daha sabır!' Vatandaş sabrediyor. Sanayici sabrediyor. Esnaf sabrediyor. Ama sabır taşı çatlamaya başladı" dedi.

Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıllardır "program çalışıyor, biraz daha sabır" denildiğini, yüksek faizin, pahalı TL’nin ve sıkı para politikasının sonunda, Türkiye ekonomisinin nereye geldiğine bakılması gerektiğini belirtti.

Karabat, şunları kaydetti:

"İbretlik tabloya birlikte bakalım. Geçen yıl açıklanan OVP'de 2026 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 16 idi. Bugün ağustos enflasyonu aylık yüzde 1,84 seviyesinde. Yıllık ise yüzde 31,51. Daha yılın bitmesine 4 ay varken TÜFE Ocak-Ağustos döneminde yüzde 22,07 arttı. Hedefler yine tutmadı, takvim yine ileri taşındı. Enflasyonla mücadelede vatandaşın önüne konulan reçete ise çok ağır. Politika faizi yüzde 37’ye demir attı. TCMB son kararında faizi yine değiştirmedi. Daha önemlisi Merkez Bankası artık karar metninde açıkça 'İç talepteki zayıf seyir' diyor. Ekonomi soğutuluyor. Ama enflasyon hala yüzde 31,5.

Peki ekonomi soğutulunca ne oluyor? 2026 ikinci çeyrek büyümesi yalnızca yüzde 2,3 oldu. Sanayi üretimi ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 geriledi. Yüksek faiz yalnızca tüketiciyi değil, üretim ve yatırım yapmak için finansmana ihtiyaç duyan sanayiciyi de vuruyor. Asıl tehlikeli tablo dış ticarette. 2026 Ocak-Ağustos döneminde ihracat 185,0 milyar dolar, ithalat 250,8 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı 65,8 milyar dolar! Üstelik ihracat yüzde 4 artarken ithalat yüzde 5,3 arttı. Türkiye'nin ithalatı ihracatından daha hızlı büyüyor."

ÜRETİCİ FİNANSMANA ULAŞAMIYOR

Özgür Karabat, ekonomi politikasının büyük bir açmaz içinde olduğunu ifade ederek, "Faizi yüksek tut. İç talebi bastır. TL'nin reel değerlenmesine izin ver. Üreticinin finansman maliyetini yükselt. Sonra ithalat, ihracattan hızlı büyüsün! Bu model enflasyonu düşürmeye çalışırken Türkiye'nin üretim kapasitesini aşındırıyor. Peki, yüksek faiz kime yarıyor? Parası olan için mevduat, para piyasası fonu ve sabit getirili araçlar, güçlü alternatifler haline geliyor. Yabancı yatırımcı açısından da yüksek faiz ve kur istikrarı carry trade'i cazip kılıyor. Sanayici ise aynı faiz ortamında fabrika kurmaya, makine almaya, kapasite artırmaya çalışıyor. Para, paradan kazanırken üretici paraya ulaşmakta zorlanıyor" değerlendirmesini yaptı.

Şimdi de Türkiye'nin önüne yeni bir 3 yıllık Orta Vadeli Program (OVP) konulduğunu, yani vatandaşa, üreticiye ve reel sektöre yeni bir 3 yıllık programın anlatıldığını belirten Karabat, şöyle devam etti:

"Sorun OVP hazırlanması değil. Sorun, daha önce açıklanan hedefler tutmadığında yenilerinin önümüze konulması. Daha geçen yıl 2026 sonu enflasyon hedefi yüzde 16 idi. Türkiye'nin önündeki asıl soru budur. Enflasyonu düşürmek uğruna üretimi daha ne kadar baskılayacağız? Faiz yüzde 37. Enflasyon yüzde 31,5. Sanayi küçülüyor. İthalat ihracattan hızlı artıyor. Buna rağmen reçete yine aynı: 'Biraz daha sabır!' Vatandaş sabrediyor. Sanayici sabrediyor. Esnaf sabrediyor. Ama sabır taşı çatlamaya başladı."