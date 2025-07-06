İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestoları yayınlayan özgürlüğün sesi SÖZCÜ TV’ye, RTÜK tarafından 27 Mart’ta 10 gün kapama cezası verilmişti. Ankara 25. İdare Mahkemesi ise yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Ankara 7. İdare Mahkemesi ise durdurmayı iptal etti.

2002’DE ‘3Y’ DEDİLER

RTÜK, Halk TV’ye ise ‘toplumu kin ve nefrete tahrik ettiği’ gerekçesiyle 26 Haziran’da 10 gün ekran karartma cezası vermişti. Şimdi iki kanal 8 Temmuz Salı gecesi 00.00’da sessizliğe gömülecek. 2002 yılında iktidara gelirken “3Y” diyerek yasaklar, yoksulluk ve yolsuzluk ile mücadele sözü veren AKP, 2023 seçimleri öncesinde de “Özgür, çok sesli medya” vaadinde bulundu. Ancak AKP iktidarı, icraatlarıyla ise tam tersini yaptı. Farklı görüşlere tahammül edemeyen iktidar cephesi, halkın gerçek gündemini ekranlarına taşıyan SÖZCÜ TV ve Halk TV’ye ceza verip basın özgürlüğüne büyük darbe vurdu. 2023 seçimlerinden önce iki ayrı program açıklayan AKP, “Özgür, güçlü, çok sesli, nitelikli ve hakkaniyetli bir medya” başlığı altında şu sözleri vermişti: Sağlıklı demokrasinin taşıyıcısı: Sağlıklı bir demokrasinin taşıyıcısı olarak gördüğümüz medyaya yönelik faaliyetlerimiz Türkiye İletişim Modelinin ana hatlarından birini teşkil etmektedir.

‘BÜYÜK ZENGİNLİK’Tİ

Ülkemizde, yaklaşık 18 bin basın kartı sahibi medya çalışanının bulunmasını demokratik hayatımız için büyük bir zenginlik olarak görüyoruz. Özgür, rahat çalışma ortamı: Basın Kanunu’nda gerçekleştirilen değişiklikler ile geleneksel ve yeni medyaya daha özgür ve rahat bir çalışma ortamı oluşturduk. Bütüncül iletişim prensibi çerçevesinde basın kanununun güncel ve etkin bir şekil almasını sağladık.”

Algı operasyonları işlesin diye yapılıyor

CHP Sözcüsü Deniz Yücel: “19 Mart operasyonlarının bir ayağı da şüphesiz basındı... Hukuksuzluklar duyulmasın, gerçekler konuşulmasın, algı operasyonları tıkır tıkır işlesin diye Halk TV’yi ve SÖZCÜ TV’yi susturmak istiyorlar. AKP iktidarı, kendisi dışında hiçbir sese tahammül edemiyor. İki kanalı karartmak isteyenler, 86 milyonun geleceğini, gönlünü karartanlardır.”

Cezalar, gerçekleri gizleme çabasıdır

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: “Bağımsız medyaya ‘anlatma, sus; araştırma, tartışma; görme, konuşma’ deniyor! Halk TV ve Sözcü TV’ye verilen cezalar, gerçekleri gizleme çabasından başka bir şey değildir. Karartılan sadece ekranlar değil; halkın haber alma hakkı, çok seslilik ve demokrasidir! Halkımız, gerçekleri söyleyenin yanındadır.”

Halkın haber alma hakkına darbedir

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: “Halk TV ve Sözcü TV’nin 8 Temmuz’da karartılması, halkın haber alma hakkına yönelik bir darbedir. Demokrasinin olmazsa olmazı farklılıkların sesini özgürce duyurabilmesidir. Basın özgürlüğünün olmadığı bir ülkede demokrasiden bahsedemeyiz. RTÜK’ü bu kararından dönmeye çağırıyoruz.”

Farklı düşünceleri sansürlemeyin

MİLLİ Yol Genel Başkanı Remzi Çayır: “Farklı düşünceleri, eylemleri sansürlemeyin. Farklı muhalif kanalları yasaklamayın. Halk TV ve Sözcü TV’nin kapatılacak olması, hatta ruhsatlarının iptal edileceğinin tartışılması, haber alma hürriyeti ve özgürlüğü açısından, anayasayla teminat altına alınmış bu hakkın gasp edilmiş olması anlamı taşır.”