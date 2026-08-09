Kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.
Yasa teklifinin gündemde olduğu süreçte Özgür Özel başkanlığında Yeni Parti'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirilecek.
TBMM'de yapılacak toplantının saat 12.00'de başlaması planlanıyor.
Toplantının doğrudan "çerçeve yasa"ya ilişkin "evet" veya "hayır" kararını almak amacıyla düzenlenmeyeceği belirtildi.