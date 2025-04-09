CHP lideri Özel, İBB soruşturması ve gözaltıların yaşandığı, akşam saatlerinde ise Saraçhane'de vatandaşların bir araya geldiği tepkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'e konuşan Özel, "İmamoğlu'na yapılan peş peşe operasyonları ve halkın tepkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"ERDOĞAN SAHA SARAÇHANE ŞOKUNU ATLATAMADAN MALTEPE İYİ BİR CEVAP OLDU"

Ekrem İmamoğlu’nu iki dosyadan, yani ikisinden birden sorguluyorlar. İki ayrı dosya var soruşturma ayrı ayrı yürüyor. Tanıklar, delillerin ayrı olması lazım. İki dosya tam aynı saniyede tekamül ediyor ve işlem başlıyor. Bir gece önce de diploma iptal edildi. Bunun yargı eliyle siyasi operasyon olduğu çok açık. Bütün hesap dünyaya itibarsızlaştırmak için... Avrupalılar ilk üç gün bocaladılar. Çünkü en temel değerleri şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele. Biz iftarda diploma iptali, sahuru takiben Ekrem İmamoğlu’na yüzlerce polisin gelmesi şokunu birkaç dakika içinde atlattık. Çünkü her türlü ihtimale hazırız. İstanbul’a doğru yola çıktık. Daha önce de bir darbe girişimi işliyor demiştik. Önce yerel seçime darbe yapıyor, sandığına... Aslında bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapıyor. Kendini rakipsizleştiriyor. Rakibini bertaraf ediyor. Sembol mekan Saraçhane dedik gittik, biz şoku dakikalar içinde atlattık. 5 gün sokağa çıkma yasağı, toplanmak, gösteri yapmak yasak. Tarihi Yarımada çok zor bölge. Galata Köprülerini kaldırdılar, metroları tramvayları durdurdular. Tarihi Yarımada'yı resmen ablukaya aldılar. Ama bizim çağrımıza İstanbul’un dört bir yanından başta gençler Tarihi Yarımada'nın her bir tarafından öyle bir geldiler ki... Dron görüntüleriyle hepsi ortada. Biz o sabah şok olduk, bu kadar olmaz diye 15 dakika içinde MYK’yi topladık yola çıktık. Muhalefet, toplumun tüm kesimleri üzerindeki o baskıyı kırdı attı çünkü bardağı taşıran son damlaydı.. Erdoğan daha Saraçhane şokunu atlatamadı. Devamında Maltepe iyi bir cevap oldu. Devamında Samsun’a gidiyoruz, yarın (bugün) Şişli’deyiz. Ve durmayacağız.

"KAYBETMEKTEN ÇOK KORKUYOR"

Özel, "Saray korkuyor mu?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Seçim kaybetmekten korkuyor. Bir partinin, bir insanın demokratik olup olmadığı kazandığında değil kaybettiğinde ne yaptığı ile belli oluyor. İsmet Paşa kaybetti ne yaptı, teslim etti gitti. CHP kaç defa kaybetti, hiçbir şeye tenezzül etmedi, kalkışmadı da... Ama Erdoğan bir defa kaybetti, biz 47 yıl sabrettik o 47 gün sabredemedi, saldırmaya başladı. O yüzden kaybetmekten çok korkuyor. Çünkü demokratik bir düzende, adil bir yargıda ve yargı bağımsızlığının olduğu yerde veremeyeceği çok hesabı var anlaşılan..."